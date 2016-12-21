無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Exp_Go - MetaTrader 5のためのエキスパート
この取引システムはGo指標のシグナルに基づいています。取引を実行するためのシグナルは、指標ローソク足の色が桃色から緑またはその逆に変わると、バーが閉じるときに形成されます。
エキスパートアドバイザーの動作にはコンパイルされたGo.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。
TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し決済逆指値と決済指値を設定してポジションを開くことを可能にします。ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
下記の検証では エキスパートサブのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。
図1 チャートでの取引の例
H1での2015のGBPJPYのテスト結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15190
