RSI_Chart_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むRSI_Chart指標です。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標にはRSI_Chart.mq5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　RSI_Chart_HTF指標

図1　RSI_Chart_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15120

