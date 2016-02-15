CodeBaseРазделы
Индикаторы

XMA_BBx3 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1539
(24)
Канал Боллинджера с отображением последних значений в виде ценовых меток.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор XMA_BBx3

