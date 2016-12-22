请观看如何免费下载自动交易
将最后值显示为价格标签的布林带通道。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例 1. 指标 XMA_BBx3
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14839
