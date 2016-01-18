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Fonts lib - библиотека для MetaTrader 4
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Библиотека предназначена для реализации списка шрифтов во входных параметрах. В библиотеке имеется 208 шрифтов.
Выбор шрифта осуществляется с помощью выпадающего списка.
В коде, чтобы получить нужный шрифт, нужно записать так:
fonts_buf[Font]
Если нужны, например, 2 разных шрифта для 2 объектов, то для второго нужно дописать:
extern fonts Font2 = font1;
В коде для получения 2-го шрифта нужно записать так:
fonts_buf[Font2]
Индикатор строит канал по фракталам.ChannelsFIBO
Отображение канала Фибоначчи, осью которого является средняя скользящая линия.
Стрелочный индикатор показывает точки потенциального входа в рынок на основе одновременного нахождения в зонах перекупленности/перепроданности трех индикаторов Stochastic с различными периодами.Stream
Индикатор помечает бары, у которых размер превышает заданное значение, установленное в настройках.