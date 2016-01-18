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Библиотеки

Fonts lib - библиотека для MetaTrader 4

[Удален] | Russian English Deutsch 日本語
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Библиотека предназначена для реализации списка шрифтов во входных параметрах. В библиотеке имеется 208 шрифтов.

Выбор шрифта осуществляется с помощью выпадающего списка.

В коде, чтобы получить нужный шрифт, нужно записать так:

fonts_buf[Font]

Если нужны, например, 2 разных шрифта для 2 объектов, то для второго нужно дописать:

extern fonts Font2 = font1;

В коде для получения 2-го шрифта нужно записать так:

fonts_buf[Font2]

DUCT DUCT

Индикатор строит канал по фракталам.

ChannelsFIBO ChannelsFIBO

Отображение канала Фибоначчи, осью которого является средняя скользящая линия.

Stochastic Only Stochastic Only

Стрелочный индикатор показывает точки потенциального входа в рынок на основе одновременного нахождения в зонах перекупленности/перепроданности трех индикаторов Stochastic с различными периодами.

Stream Stream

Индикатор помечает бары, у которых размер превышает заданное значение, установленное в настройках.