Библиотека предназначена для реализации списка шрифтов во входных параметрах. В библиотеке имеется 208 шрифтов.

Выбор шрифта осуществляется с помощью выпадающего списка.

В коде, чтобы получить нужный шрифт, нужно записать так:

fonts_buf[Font]

Если нужны, например, 2 разных шрифта для 2 объектов, то для второго нужно дописать:

extern fonts Font2 = font1;

В коде для получения 2-го шрифта нужно записать так:

fonts_buf[Font2]