このスクリプトは、チャート上にある適当な点の価格を判断することで、指値注文のグリッドを設定します。

指定された点の価格が現在値を下回る場合、売り注文を出し、また以下に売り逆指値を設定します。指定された点の価格が現在値を上回る場合、買い注文を出し、またそれ以上に買い逆指値を設定します。