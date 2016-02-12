コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

ストップオーダーの設定 - MetaTrader 4のためのスクリプト

Vladimir Khlystov | Japanese English Русский Deutsch
ビュー:
902
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
このスクリプトは、チャート上にある適当な点の価格を判断することで、指値注文のグリッドを設定します。

指定された点の価格が現在値を下回る場合、売り注文を出し、また以下に売り逆指値を設定します。指定された点の価格が現在値を上回る場合、買い注文を出し、またそれ以上に買い逆指値を設定します。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13199

