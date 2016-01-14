ビルウィリアムズのACオシレーターとオーサムオシレーターをベースにしたエキスパートアドバイザです。

ACオシレーターとオーサムオシレーターが緑色である場合、買い取引が行われます。ACオシレーターとオーサムオシレーターの色が赤くなる場合、売り注文が出ます。このEAは、オシレーターの1つでも変えれば、市場から退出します。

エキスパートアドバイザの動作のアルゴリズム：

おすすめの時間軸は4時間足です。

入力引数：

Number of lots — ロット数

— ロット数 Order's comment — 注文へのコメント

— 注文へのコメント Magic Number — マジックナンバー

このエキスパートアドバイザが簡単なので、特に設定する必要はありません。また、自動的なロットサイズ計算が実行可能です。