無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Zonal Trading - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 1065
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ビルウィリアムズのACオシレーターとオーサムオシレーターをベースにしたエキスパートアドバイザです。
ACオシレーターとオーサムオシレーターが緑色である場合、買い取引が行われます。ACオシレーターとオーサムオシレーターの色が赤くなる場合、売り注文が出ます。このEAは、オシレーターの1つでも変えれば、市場から退出します。
エキスパートアドバイザの動作のアルゴリズム：
おすすめの時間軸は4時間足です。
入力引数：
- Number of lots — ロット数
- Order's comment — 注文へのコメント
- Magic Number — マジックナンバー
このエキスパートアドバイザが簡単なので、特に設定する必要はありません。また、自動的なロットサイズ計算が実行可能です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14512
Close At Time
Close At Timeとは、未決済ポジションを閉じたり、指値注文を削除するエキスパートアドバイザです。また、シンボル、マジックナンバーやチケット番号などによってどうやって注文やポジションを決済するか選択できます。Cidomo_v.1
このエキスパートアドバイザは、価格が前のローソク足の高値を超える、または前のローソク足の安値を割ることに対して指値注文を発注します。
Info rectangle drawing
情報バーを作成する例です。F_RSI
ダイナミックレベルのあるインディケータRSI