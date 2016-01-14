コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Zonal Trading - MetaTrader 4のためのエキスパート

Pavel Voronov
ビルウィリアムズのACオシレーターとオーサムオシレーターをベースにしたエキスパートアドバイザです。

ACオシレーターとオーサムオシレーターが緑色である場合、買い取引が行われます。ACオシレーターとオーサムオシレーターの色が赤くなる場合、売り注文が出ます。このEAは、オシレーターの1つでも変えれば、市場から退出します。

Algorithm

エキスパートアドバイザの動作のアルゴリズム：

おすすめの時間軸は4時間足です。

入力引数：

  • Number of lots — ロット数
  • Order's comment — 注文へのコメント
  • Magic Number — マジックナンバー

このエキスパートアドバイザが簡単なので、特に設定する必要はありません。また、自動的なロットサイズ計算が実行可能です。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14512

