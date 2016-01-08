コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Go_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
720
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
go.mq5 (5.68 KB) ビュー
go_htf.mq5 (7.8 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インディケータ Goは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// インディケータのチャートの期間（時間軸）

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータGo.mq5がある必要があります。

図1. インディケータ Go_HTF

図1. インディケータ Go_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14350

ATR_3XMA ATR_3XMA

１つのウィンドウにある、3つの異なる期間の平滑Average True Rangeです。

Exp_i-GAP Exp_i-GAP

インディケータi-GAPのシグナルをベースに構築された取引システムです。

HistVolatility_HTF HistVolatility_HTF

インディケータ HistVolatilityは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

JJRSX_HTF JJRSX_HTF

インディケータ JJRSXは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。