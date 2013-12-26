代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

PrevDayAndFloatingPivot - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1496
等级:
(21)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

mbkennel

前一天和浮动的中心点指标.

本指标首先于2007年10月24日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中. 

图1 PrevDayAndFloatingPivot 指标

图1 PrevDayAndFloatingPivot 指标 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1412

RoundPrice-Ext RoundPrice-Ext

一个非常方便的用于确认进场信号的指标

RPoint RPoint

图表上显示横向上点的反转

Renko_v1 Renko_v1

绘制通道边界的趋势指标

StepMA_v6.4 StepMA_v6.4

一个简单的 NRTR 类型的趋势指标