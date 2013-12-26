请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
PrevDayAndFloatingPivot - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1496
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
mbkennel
前一天和浮动的中心点指标.
本指标首先于2007年10月24日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.
图1 PrevDayAndFloatingPivot 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1412
RoundPrice-Ext
一个非常方便的用于确认进场信号的指标RPoint
图表上显示横向上点的反转
Renko_v1
绘制通道边界的趋势指标StepMA_v6.4
一个简单的 NRTR 类型的趋势指标