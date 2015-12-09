無料でロボットをダウンロードする方法を見る
KGHP_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
インディケータ KGHPは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // インディケータのチャートの期間（時間軸）
インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータKGHP.mq5がある必要があります。
画像1インディケータ KGHP_HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13923
