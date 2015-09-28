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Exp_derivative - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_derivative построен на основе пробоя нулевой линии индикатором Derivative. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошёл пробой нулевой линии снизу вверх или сверху вниз.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора derivative.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2014 год на USDJPY H8:
Рис.2. График результатов тестирования
Индикатор Derivative с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Karacatica_HTF_Signal
Индикатор Karacatica_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора Karacatica.
Скрипт показывает количество бычьих и медвежьих свечей.KC_HTF
Индикатор KC с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.