CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_derivative - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2345
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_derivative.mq5 (14.84 KB) просмотр
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
derivative.mq5 (14.97 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эксперт Exp_derivative построен на основе пробоя нулевой линии индикатором Derivative. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошёл пробой нулевой линии снизу вверх или сверху вниз.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора derivative.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на USDJPY H8:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

Derivative_HTF Derivative_HTF

Индикатор Derivative с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Karacatica_HTF_Signal Karacatica_HTF_Signal

Индикатор Karacatica_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора Karacatica.

Bulls and Bears Bulls and Bears

Скрипт показывает количество бычьих и медвежьих свечей.

KC_HTF KC_HTF

Индикатор KC с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.