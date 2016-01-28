1時間足でこの戦略を使った方がいいです。1本前のバーが指定されたブレイクポイントを越える場合、EAが新しいバーで動作を始めます。

ブレイクポイントまでの距離がポジションの開始の後の最初バーにポイントで表示されます。BreakPoint値によって計算されます。

戦略の特徴:

売り注文参考: 1本前のバーが下降し、BreakPoint値を割るタイミング。

買い取引参考: 1本前のバーが上昇し、BreakPoint値を超えるタイミング。

平均

パラメータ:

パラメータの設定:

BreakPointは、ブレイクポイントまでの距離を表します。

MinSizePrevBarForBreak — 1本前のバーのパラメータ(iOpen・iClose等)が5を超える場合、注文が実行されます。

MaxSizePrevBarForBreak — 1本前のバーのパラメータ(iOpen・iClose等)が5以下である場合、注文が実行されます。

MaxOrderAtOnceTime — BreakPoint値として[2]を指定した場合、各ブレイクポイント毎に2つの注文が開かれます。

>買い取引参考の例

BreakPoint値として[20]を指定して、オープンポジションが0,6924である場合、買い注文が実行されるために、新しいバーが[Open Day Point + BreakPoint] 値を超えて0.6944になる必要があります。スクリーンショットをご覧ください。

