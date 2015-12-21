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Закрытие всех ордеров по текущему символу - эксперт для MetaTrader 4

Gusti Risyadi Noor
Gusti Risyadi Noor

Gusti Risyadi Noor

5 кодов 1 тема 32 комментария
| Russian English Deutsch 日本語
Просмотров:
3447
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
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Советник демонстрирует кнопку, при нажатии на которую закрываются все ордера по текущему графику.

Входных параметров не имеется.

Закрытие всех ордеров по текущему символу

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13806

Money Manager Graphic Tool Money Manager Graphic Tool

Индикатор показывает объем лота, соотношение TP/SL, объем риска и открытые ордера (Buy, Sell, Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit).

Паттерн Клин Паттерн Клин

Индикатор показывает паттерн Клин.

Volatility Step Channel Volatility Step Channel

Строит индикатор Step Channel на основе волатильности.

Daily Break Point Daily Break Point

Cтратегия для H1. Советник будет исполняться на новом баре, если последний бар был пробит через установленную нами точку.