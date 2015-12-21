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Закрытие всех ордеров по текущему символу - эксперт для MetaTrader 4
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Советник демонстрирует кнопку, при нажатии на которую закрываются все ордера по текущему графику.
Входных параметров не имеется.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13806
Money Manager Graphic Tool
Индикатор показывает объем лота, соотношение TP/SL, объем риска и открытые ордера (Buy, Sell, Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit).Паттерн Клин
Индикатор показывает паттерн Клин.
Volatility Step Channel
Строит индикатор Step Channel на основе волатильности.Daily Break Point
Cтратегия для H1. Советник будет исполняться на новом баре, если последний бар был пробит через установленную нами точку.