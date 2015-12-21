Лог изменений:

v1.03:

Внесены исправления для большей стабильности.

Индикатор плохо работал с однозначными символами.

Исправления внесены и в советник: улучшено отправление информации об ошибках, исправлены баги открытия ордеров.

v1.02:

Добавлено магическое число

Добавлена кнопка включения и выключения Стоп Лосса (Stop Loss On/Off).

Исправлено выставление отложенных ордеров (и в советнике, и в индикаторе. Не забудьте обновить советника).

Индикатор показывает объем лота, соотношение TP/SL, объем риска и открытые ордера (Buy, Sell, Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit).

Нажмите кнопку " B " на Money Manager Graphic Tool , линия Buy с SL и TP появится там, куда наведена мышь.

" " на , линия Buy с SL и TP появится там, куда наведена мышь. Для открытия линии Sell нажмите " S ". Вы можете назначить другие буквы по желанию.

". Вы можете назначить другие буквы по желанию. Чтобы линии Sell или Buy следовали за ценой , кликните на "Follow Price".

, кликните на "Follow Price". Если вам не нужен TP, его можно легко скрыть.

его можно легко скрыть. Все линии можно двигать, индикатор обновляется автоматически .

. Можно изменить уровень риска или объем лота в соответствующей секции .

или в . Здесь можно увидеть ваш брокерский лимит.

По достижении лимита соответствующая линия станет красной .

. Диалоговое окно можно передвигать по экрану, используя прямоугольник вверху. Если необходимости двигать нет, дважды кликните по окну.

Установка:

Загрузите индикатор как обычно. Установите на ваш график Money_Manager_EA. Установите разрешение на открытие торгов. Включите "AutoTrading".

Шаги 2, 3, 4 необходимы для активации кнопки Money Manager Graphic Tool, , нажатие на которую позволит вам открыть торговлю с учетом всех выбранных вами настроек.





Параметры:

extern string BuyLine= "B" ; extern string SellLine= "S" ; extern int Risk= 2 ; extern double DefaultSL= 30 ; extern color ColorBuySell= clrGreen ; extern color ColorSL= clrRed ; extern color ColorTP= clrDarkOrange ; extern color ColorTextBox= clrWhite ; extern ENUM_LINE_STYLE LineStyle= STYLE_SOLID ; extern int Linewidth= 2 ; extern bool Account= true ; extern bool CreateTP= true ; extern bool TransparancyBox= false ; extern color BoxColor= clrBlack ;





На этой картинке курсор находился на точке 0.61833, когда была нажата клавиша "B". Кнопка ордера не отображается, поскольку еще не загружен Money_Manager_EA.mq4.





Money_Manager_EA.mq4 загружен, но не активирован "AutoTrading".











Итак, кнопка появилась, но смайл в верхнем правом углу не улыбается. Вам нужно активировать "Allow live trading" в опциях Money_Manager_EA.

Теперь можно начинать действовать.

Подвиньте линии TP, SL или Buy/Sell.

Используйте кнопку соотношения SL/TP, чтобы ускорить процесс.

Измените объем лота и посмотрите, как изменился уровень риска.

И наоборот, измените уровень риска и посмотрите, какой объем лота вы можете выставить.





Buy, Sell, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop выбираются автоматически. Если шрифт информирования о TP и SL стал красным — значит, вы достигли брокерского лимита SL/TP. Если шрифт информирования об объеме лота стал красным — значит, объем дошел до минимума или максимума, разрешенного брокером.





Выберите опцию "следовать за ценой" (follow price), и вы сможете просто открывать ордера Buy или Sell. Линия Buy будет автоматически передвигаться вместе с ценой, а следом будут двигаться TP и SL.





Рекомендации: