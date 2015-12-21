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Money Manager Graphic Tool - индикатор для MetaTrader 4
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Лог изменений:
v1.03:
- Внесены исправления для большей стабильности.
- Индикатор плохо работал с однозначными символами.
- Исправления внесены и в советник: улучшено отправление информации об ошибках, исправлены баги открытия ордеров.
v1.02:
- Добавлено магическое число
- Добавлена кнопка включения и выключения Стоп Лосса (Stop Loss On/Off).
- Исправлено выставление отложенных ордеров (и в советнике, и в индикаторе. Не забудьте обновить советника).
Индикатор показывает объем лота, соотношение TP/SL, объем риска и открытые ордера (Buy, Sell, Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit).
- Нажмите кнопку "B" на Money Manager Graphic Tool, линия Buy с SL и TP появится там, куда наведена мышь.
- Для открытия линии Sell нажмите "S". Вы можете назначить другие буквы по желанию.
- Чтобы линии Sell или Buy следовали за ценой, кликните на "Follow Price".
- Если вам не нужен TP, его можно легко скрыть.
- Все линии можно двигать, индикатор обновляется автоматически.
- Можно изменить уровень риска или объем лота в соответствующей секции.
- Здесь можно увидеть ваш брокерский лимит.
- По достижении лимита соответствующая линия станет красной.
- Диалоговое окно можно передвигать по экрану, используя прямоугольник вверху. Если необходимости двигать нет, дважды кликните по окну.
Установка:
- Загрузите индикатор как обычно.
- Установите на ваш график Money_Manager_EA.
- Установите разрешение на открытие торгов.
- Включите "AutoTrading".
Шаги 2, 3, 4 необходимы для активации кнопки Money Manager Graphic Tool, , нажатие на которую позволит вам открыть торговлю с учетом всех выбранных вами настроек.
Параметры:
extern string BuyLine="B"; //Клавиша для содания линии Buy extern string SellLine="S"; //Клавиша для создания линии Sell extern int Risk=2; //Ваш риск,в процентах extern double DefaultSL=30; //SL по умолчанию, в пунктах extern color ColorBuySell=clrGreen; //Цвет линии Buy или Sell extern color ColorSL=clrRed; //Цвет линии SL extern color ColorTP=clrDarkOrange; //цвет линии TP extern color ColorTextBox=clrWhite; //Цвет текста в окне инструментов extern ENUM_LINE_STYLE LineStyle=STYLE_SOLID; //Стиль линий extern int Linewidth=2; //Выбор толщины линии extern bool Account=true; //Выберите для отображения баланс [true] или эквити [false] extern bool CreateTP=true; //Создать линию TP extern bool TransparancyBox=false; //Диалоговое окно прозрачное extern color BoxColor=clrBlack; //Цвет окна extern int MagicNumber=951357; //магическое число
На этой картинке курсор находился на точке 0.61833, когда была нажата клавиша "B". Кнопка ордера не отображается, поскольку еще не загружен Money_Manager_EA.mq4.
Money_Manager_EA.mq4 загружен, но не активирован "AutoTrading".
Итак, кнопка появилась, но смайл в верхнем правом углу не улыбается. Вам нужно активировать "Allow live trading" в опциях Money_Manager_EA.
Теперь можно начинать действовать. Подвиньте линии TP, SL или Buy/Sell. Используйте кнопку соотношения SL/TP, чтобы ускорить процесс. Измените объем лота и посмотрите, как изменился уровень риска. И наоборот, измените уровень риска и посмотрите, какой объем лота вы можете выставить.
Buy, Sell, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop выбираются автоматически. Если шрифт информирования о TP и SL стал красным — значит, вы достигли брокерского лимита SL/TP. Если шрифт информирования об объеме лота стал красным — значит, объем дошел до минимума или максимума, разрешенного брокером.
Выберите опцию "следовать за ценой" (follow price), и вы сможете просто открывать ордера Buy или Sell. Линия Buy будет автоматически передвигаться вместе с ценой, а следом будут двигаться TP и SL.
Рекомендации:
- Иногда цена изменяется слишком быстро, и ордер не может быть открыт. Всплывающее окно предупредит вас об этом. При желании вы можете снова щелкнуть по кнопке ордера.
- Я безо всяких проблем пользовался этим индикатором больше недели без перерыва. Если вы будете испытывать какие-либо затруднения при использовании индикатора, пожалуйста, дайте мне знать.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13804
Индикатор показывает паттерн Клин.Изменение таймфрейма и параметров зума на графике
Простая кнопка для изменения таймфрейма прямо на графике.
Советник демонстрирует кнопку, при нажатии на которую закрываются все ордера по текущему графику.Volatility Step Channel
Строит индикатор Step Channel на основе волатильности.