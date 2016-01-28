コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ATR 3 LWMA - MetaTrader 4のためのインディケータ

このインディケータは、3期間のATR LWMAを表示します。低ボラティリティの期間を検索するために使用できます。

2015年5月9日更新:

  • v 1.01 — 小さいバグを修正しました。

インディケータの表示:

  • 赤い線はATR LWMAのシグナル期間を表します。
  • 青い線はATR LWMAの早い期間を表します。
  • 暗青色の線はATR LWMAの遅い期間を表します。

ATR_3_LWMA

設定:

インディケータの設定

