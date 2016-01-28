無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ATR 3 LWMA - MetaTrader 4のためのインディケータ
このインディケータは、3期間のATR LWMAを表示します。低ボラティリティの期間を検索するために使用できます。
2015年5月9日更新:
- v 1.01 — 小さいバグを修正しました。
インディケータの表示:
- 赤い線はATR LWMAのシグナル期間を表します。
- 青い線はATR LWMAの早い期間を表します。
- 暗青色の線はATR LWMAの遅い期間を表します。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13739
