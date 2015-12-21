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Индикаторы

Изменение таймфрейма и параметров зума на графике - индикатор для MetaTrader 4

takycard
takycard

takycard

6 кодов 36 комментариев
| Russian English Deutsch 日本語
Просмотров:
4889
Рейтинг:
(32)
Опубликован:
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Простая кнопка для изменения таймфрейма прямо на графике. Также вы можете изменять параметры зума.

Ошибочное изменение таймфрейма не на том графике исправлено.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13773

ATR Values ATR Values

Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода ATR для всех таймфреймов в виде текстового блока. Размеры текстового блока могут быть изменены пользователем.

ATR 3 LWMA ATR 3 LWMA

Индикатор показывает 3 периода ATR LWMA.

Паттерн Клин Паттерн Клин

Индикатор показывает паттерн Клин.

Money Manager Graphic Tool Money Manager Graphic Tool

Индикатор показывает объем лота, соотношение TP/SL, объем риска и открытые ордера (Buy, Sell, Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit).