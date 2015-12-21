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Изменение таймфрейма и параметров зума на графике - индикатор для MetaTrader 4
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Простая кнопка для изменения таймфрейма прямо на графике. Также вы можете изменять параметры зума.
Ошибочное изменение таймфрейма не на том графике исправлено.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13773
ATR Values
Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода ATR для всех таймфреймов в виде текстового блока. Размеры текстового блока могут быть изменены пользователем.ATR 3 LWMA
Индикатор показывает 3 периода ATR LWMA.
Паттерн Клин
Индикатор показывает паттерн Клин.Money Manager Graphic Tool
Индикатор показывает объем лота, соотношение TP/SL, объем риска и открытые ордера (Buy, Sell, Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit).