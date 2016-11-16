コードベースセクション
i-SpectrAnalysis_BearsPower - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
950
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者： klot


この指標は、高次高調波をフィルタリングことによって ベアパワー 指標の時系列を平滑化する例です。

この方法を使用して指標の出力を平滑化することができます。この方法の主な利点は、遅延の欠如です。


input uint   ForcePeriod=13;
input  ENUM_MA_METHOD   MAType=MODE_EMA;
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // 数量
input uint N = 7;   // シリーズの長さ
input uint SS = 20; // 平滑化係数
input int Shift=0;  // バー単位での指標の横シフト

ここで

  • N — シリーズの長さ（2の累乗）
  • SS - 得られたスペクトルにおける平滑化係数は設定値を超える周波数比をゼロにします。SSは2^Nを超えることができません。SS = 2^Nの場合、ベアパワーシリーズは反復されます。

この指標はhttps://www.mql5.com/ru/code/7000ライブラリを必要とします。


図1　The i-SpectrAnalysis_BearsPower指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13766

