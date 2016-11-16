無料でロボットをダウンロードする方法を見る
i-SpectrAnalysis_BullsPower - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：klot
この指標は、高次高調波をフィルタリングことによって ブルパワー 指標の時系列を平滑化する例です。
この方法を使用して指標の出力を平滑化することができます。この方法の主な利点は、遅延の欠如です。
input uint ForcePeriod=13; input ENUM_MA_METHOD MAType=MODE_EMA; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // 数量 input uint N = 7; // シリーズの長さ input uint SS = 20; // 平滑化係数 input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト
ここで
- N — シリーズの長さ（2の累乗）
- SS - 得られたスペクトルにおける平滑化係数は設定値を超える周波数比をゼロにします。SSは2^Nを超えることができません。SS = 2^Nの場合、ブルパワーシリーズは反復されます。
この指標はhttps://www.mql5.com/ru/code/7000ライブラリを必要とします。
図1 i-SpectrAnalysis_BullsPower指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13767
i-SpectrAnalysis_BearsPower
この指標は、高次高調波をフィルタリングことによってベアパワー（Bears Power）指標の時系列を平滑化する例です。Force_3HTF
同じチャート上に表示される3つの異なる時間枠での3つの勢力指数（Force Index）指標
Chaikin_3HTF
同じチャート上に表示される3つの異なる時間枠での3つのチャイキンオシレータ指標i-VaR95_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む i-VaR95指標