無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Chaikin_3HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 856
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
同じチャート上に表示される3つの異なる時間枠での3つのチャイキンオシレータ指標
図1 Chaikin_3HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13768
i-SpectrAnalysis_BullsPower
この指標は、高次高調波をフィルタリングことによってブルパワー（Bulls Power）指標の時系列を平滑化する例です。i-SpectrAnalysis_BearsPower
この指標は、高次高調波をフィルタリングことによってベアパワー（Bears Power）指標の時系列を平滑化する例です。
i-VaR95_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む i-VaR95指標i_Trend_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む i_Trend指標