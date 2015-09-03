Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
i-SpectrAnalysis_BearsPower - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2233
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
klot
Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора Bears Power путем фильтрации гармоник большего порядка.
Данный подход можно применять для сглаживания показаний любых индикаторов. Основное преимущество метода — практическое отсутствие задержки.
Входные параметры индикатора:
input uint ForcePeriod=13; input ENUM_MA_METHOD MAType=MODE_EMA; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // Объем input uint N = 7; // Длина ряда input uint SS = 20; // Коэффициент сглаживания input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
где:
- N — задает длину ряда (степень двойки);
- SS — коэффициент сглаживания в получившемся спектре обнуляет частоты свыше установленного значения. SS не может быть больше, чем 2^N. При SS = 2^N полностью повторяется ряд Bears Power.
Для работы индикатора требуется библиотека https://www.mql5.com/ru/code/7000.
Рис.1. Индикатор i-SpectrAnalysis_BearsPower
Три индикатора Force Index с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.i-SpectrAnalysis_WPR
Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора Larry Williams' Percent Range путем фильтрации гармоник большего порядка.
Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора Bulls Power путем фильтрации гармоник большего порядка.Chaikin_3HTF
Три индикатора Chaikin Oscillator с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.