i-SpectrAnalysis_BearsPower - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
klot
Der Indikator ist ein Beispiel der Glättung der vorübergehenden Reihe des Indikators Bears Power mittels der Filtrierung des höherwertigen Harmonics.
Die vorliegende Vorgehensweise kann man für die Glättung der Angaben beliebiger Indikatoren verwenden. Der Hauptvorteil der Methode — die praktische Abwesenheit des Verzuges.
Eingabeparameter des Indikators:
input uint ForcePeriod=13; input ENUM_MA_METHOD MAType=MODE_EMA; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // Объем input uint N = 7; // die Lange der Reihe input uint SS = 20; // Der Koeffizient der Glättung input int Shift=0; // Die horizontale Verschiebung des Indikators in Bars
in der:
- N — gibt die Länge der Reihe (die Stufe der Zwei) ein;
- SS — Der Koeffizient der Glättung, der im ergebenden Spektrum die Frequenzen über des bestimmten Wertes auf 0 setzt. SS kann nicht größer als 2^N sein. Bei SS = 2^N wird die Reihe Bears Power vollständig wiederholt.
Für die Arbeit des Indikators wird die Bibliothek https://www.mql5.com/ru/code/7000 gefordert.
in Abb.1. Der Indikator i-SpectrAnalysis_BearsPower
