ポケットに対して
インディケータ

Force_3HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
821
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
同じチャート上に表示される3つの異なる時間枠での3つの勢力指数指標


図1　Force_3HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13758

