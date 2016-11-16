無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Force_3HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
同じチャート上に表示される3つの異なる時間枠での3つの勢力指数指標
図1 Force_3HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13758
i-SpectrAnalysis_WPR
この指標は、高次高調波をフィルタリングことによってLarry Williams' Percent Range指標の時系列を平滑化する例です。i-SpectrAnalysis_Chaikin
この指標は、高次高調波をフィルタリングことによってチャイキンオシレータ指標の時系列を平滑化する例です。
i-SpectrAnalysis_BearsPower
この指標は、高次高調波をフィルタリングことによってベアパワー（Bears Power）指標の時系列を平滑化する例です。i-SpectrAnalysis_BullsPower
この指標は、高次高調波をフィルタリングことによってブルパワー（Bulls Power）指標の時系列を平滑化する例です。