この指標は、高次高調波をフィルタリングことによってLarry Williams' Percent Range指標の時系列を平滑化する例です。

この方法を使用して指標の出力を平滑化することができます。この方法の主な利点は、遅延の欠如です。





input uint ForcePeriod= 13 ; input ENUM_MA_METHOD MAType= MODE_EMA ; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType= VOLUME_TICK ; input uint N = 7 ; input uint SS = 20 ; input int Shift= 0 ;

ここで

N — シリーズの長さ（2の累乗）

SS - 得られたスペクトルにおける平滑化係数は設定値を超える周波数比をゼロにします。SSは2^Nを超えることができません。SS = 2^Nの場合、WPRシリーズは反復されます。

この指標はhttps://www.mql5.com/ru/code/7000ライブラリを必要とします。





図1 i-SpectrAnalysis_WPR指標