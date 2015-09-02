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Индикаторы

Force_3HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2131
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Три индикатора Force Index с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.

Рис.1. Индикатор Force_3HTF

Рис.1. Индикатор Force_3HTF

i-SpectrAnalysis_WPR i-SpectrAnalysis_WPR

Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора Larry Williams' Percent Range путем фильтрации гармоник большего порядка.

i-SpectrAnalysis_Chaikin i-SpectrAnalysis_Chaikin

Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора Chaikin Oscillator путем фильтрации гармоник большего порядка.

i-SpectrAnalysis_BearsPower i-SpectrAnalysis_BearsPower

Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора Bears Power путем фильтрации гармоник большего порядка.

i-SpectrAnalysis_BullsPower i-SpectrAnalysis_BullsPower

Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора Bulls Power путем фильтрации гармоник большего порядка.