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Force_3HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Три индикатора Force Index с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.
Рис.1. Индикатор Force_3HTF
i-SpectrAnalysis_WPR
Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора Larry Williams' Percent Range путем фильтрации гармоник большего порядка.i-SpectrAnalysis_Chaikin
Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора Chaikin Oscillator путем фильтрации гармоник большего порядка.
i-SpectrAnalysis_BearsPower
Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора Bears Power путем фильтрации гармоник большего порядка.i-SpectrAnalysis_BullsPower
Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора Bulls Power путем фильтрации гармоник большего порядка.