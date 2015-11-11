Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Force_3HTF - indicador para MetaTrader 5
Tres indicadores Force Index de tres marcos temporales diferentes se muestran en un mismo gráfico.
Fig. 1. Indicador Force_3HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13758
