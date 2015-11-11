CodeBaseSecciones
Indicadores

Force_3HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
859
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
force_3htf.mq5 (12.22 KB)
Tres indicadores Force Index de tres marcos temporales diferentes se muestran en un mismo gráfico.

Fig. 1. Indicador Force_3HTF

