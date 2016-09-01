und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Force_3HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- 811
Drei Indikatoren Force Index mit drei verschiedenen Timeframes werden auf einem Chart dargestellt.
in Abb.1. Der Indikator Force_3HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13758
Der Indikator ist ein Beispiel der Glättung der vorübergehenden Reihe des Indikators Larry Williams' Percent Range mittels der Filtrierung des höherwertigen Harmonics.i-SpectrAnalysis_Chaikin
Der Indikator ist ein Beispiel der Glättung der vorübergehenden Reihe des Indikators Chaikin Oscillator mittels der Filtrierung des höherwertigen Harmonics.
Der Indikator ist ein Beispiel der Glättung der vorübergehenden Reihe des Indikators Bears Power mittels der Filtrierung des höherwertigen Harmonics.i-SpectrAnalysis_BullsPower
Der Indikator ist ein Beispiel der Glättung der vorübergehenden Reihe des Indikators Bulls Power mittels der Filtrierung des höherwertigen Harmonics.