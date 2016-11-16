コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

i-BB-Width_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
945
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む i-BB-Width指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はi-BB-Width.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。


図1　i-BB-Width_HTFn指標

図1　i-BB-Width_HTFn指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13728

i-KlPrice_HTF i-KlPrice_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む i-KlPrice指標

i-BandsPrice_HTF i-BandsPrice_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むi-BandsPrice指標

Exp_i-BandsPrice Exp_i-BandsPrice

Exp_i-BandsPriceエキスパートアドバイザーは、買われ過ぎ及び売られ過ぎレベルをブレークスルーする i-BandsPriceヒストグラムに基づいています。

Exp_i-KlPrice Exp_i-KlPrice

Exp_i-KlPriceエキスパートアドバイザーは買われ過ぎおよび売られ過ぎレベルをブレークスルーするi-KlPriceヒストグラムに基づいています。