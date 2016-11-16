入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むi-BandsPrice指標

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む i-KlPrice指標

Exp_i-BandsPriceエキスパートアドバイザーは、買われ過ぎ及び売られ過ぎレベルをブレークスルーする i-BandsPriceヒストグラムに基づいています。

Exp_i-KlPriceエキスパートアドバイザーは買われ過ぎおよび売られ過ぎレベルをブレークスルーするi-KlPriceヒストグラムに基づいています。