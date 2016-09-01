und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
i-BB-Width_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 730
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator i-BB-Width mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator i-BB-Width.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator i-BB-Width_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13728
Der Indikator i-KlPrice mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.i-BandsPrice_HTF
Der Indikator i-BandsPrice mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.
Der Experte Exp_i-BandsPrice wurde aufgrund des Durchschlags vom Histogramm i-BandsPrice der Ebene Übergekauft oder Überverkauft aufgebaut.Exp_i-KlPrice
Der Experte Exp_i-KlPrice wurde aufgrund des Durchschlags vom Histogramm i-KlPrice der Ebene Übergekauft oder Überverkauft aufgebaut.