i-BB-Width_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der Indikator i-BB-Width mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator i-BB-Width.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator i-BB-Width_HTF

i-KlPrice_HTF i-KlPrice_HTF

Der Indikator i-KlPrice mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

i-BandsPrice_HTF i-BandsPrice_HTF

Der Indikator i-BandsPrice mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Exp_i-BandsPrice Exp_i-BandsPrice

Der Experte Exp_i-BandsPrice wurde aufgrund des Durchschlags vom Histogramm i-BandsPrice der Ebene Übergekauft oder Überverkauft aufgebaut.

Exp_i-KlPrice Exp_i-KlPrice

Der Experte Exp_i-KlPrice wurde aufgrund des Durchschlags vom Histogramm i-KlPrice der Ebene Übergekauft oder Überverkauft aufgebaut.