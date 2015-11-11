Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
i-BB-Width_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 977
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador i-BB-Width con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador i-BB-Width.mq5.
Fig. 1. Indicador i-BB-Width_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13728
Indicador i-KlPrice con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.i-BandsPrice_HTF
Indicador i-BandsPrice con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
El experto Exp_i-BandsPrice está construido sobre la base de la ruptura por parte del histograma i-BandsPrice de los niveles de sobrecompra y sobreventa.Exp_i-KlPrice
El experto Exp_i-KlPrice está construido sobre la base de la ruptura por parte del histograma i-KlPrice de los niveles de sobrecompra y sobreventa.