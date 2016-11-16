私たちのファンページに参加してください
Exp_i-KlPrice - MetaTrader 5のためのエキスパート
Exp_i-KlPriceエキスパートアドバイザーは買われ過ぎおよび売られ過ぎレベルをブレークスルーするi-KlPriceヒストグラムに基づいています。レベルのいずれかのブレークスルーがある場合は、バーが閉じた場合にシグナルが形成されます。
このエキスパートアドバイザーは実行のためにコンパイルされたi-KlPrice.ex5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャート上の約定の例
H1での2014のGBPJPYのテスト結果：
図2 テスト結果チャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13736
