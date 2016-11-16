コードベースセクション
Exp_i-BandsPrice - MetaTrader 5のためのエキスパート

Exp_i-BandsPriceエキスパートアドバイザーは、買われ過ぎ及び売られ過ぎレベルをブレークスルーするi-BandsPriceヒストグラムに基づいています。レベルのいずれかのブレークスルーがある場合は、バーが閉じた場合にシグナルが形成されます。

このエキスパートアドバイザーは実行のためにコンパイルされたi-BandsPrice.ex5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。


図1　チャート上の取引例

H1での2014のGBPJPYのテスト結果：

図2　テスト結果チャート

i-BB-Width_HTF i-BB-Width_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む i-BB-Width指標

i-KlPrice_HTF i-KlPrice_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む i-KlPrice指標

Exp_i-KlPrice Exp_i-KlPrice

Exp_i-KlPriceエキスパートアドバイザーは買われ過ぎおよび売られ過ぎレベルをブレークスルーするi-KlPriceヒストグラムに基づいています。

i-SpectrAnalysis_Momentum i-SpectrAnalysis_Momentum

この指標は、高次高調波をフィルタリングことによってモメンタム指標の時系列を平滑化する例です。