i-BB-Width_HTF - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
1036
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
O indicador i-BB-Width com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (prazo)
Este indicador requer arquivo indicador i-BB-Width.mq5. Coloque-o na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador i-BB-Width_HTFn
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13728
