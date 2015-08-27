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i-BB-Width_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор i-BB-Width с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора i-BB-Width.mq5.
Рис.1. Индикатор i-BB-Width_HTF
Индикатор i-KlPrice с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Fuzzy - библиотека для работы с нечеткой логикой
Библиотека FuzzyNet для создания нечетких моделей была написана на C#. При переводе на MQL5 в библиотеку добавлены 8 функций принадлежности и 4 метода дефаззификации для систем типа Мамдани.
Эксперт Exp_i-BandsPrice построен на основе пробоя гистограммой i-BandsPrice уровней перекупленности и перепроданности.Exp_i-KlPrice
Эксперт Exp_i-KlPrice построен на основе пробоя гистограммой i-KlPrice уровней перекупленности и перепроданности.