真实作者:

FX5

带有超买/超卖区域边界的 MFI 振荡器所形成的布林带。

指标输入参数:

input uint Length= 12 ; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType= VOLUME_TICK ; input double BandsDeviation= 2.0 ; input bool MA_Method= true ; input int Shift= 0 ;

图例.1. FX5_SelfAdjustingMFI 指标