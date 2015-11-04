代码库部分
真实作者:

FX5

带有超买/超卖区域边界的 MFI 振荡器所形成的布林带。

指标输入参数:

input uint Length=12; // MFI 周期
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // 交易量
input double BandsDeviation=2.0; // 背离
input bool MA_Method=true; // 使用平滑布林带
input int Shift=0; // 水平偏移柱线数

图例.1. FX5_SelfAdjustingMFI 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13680

