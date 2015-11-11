Mira cómo descargar robots gratis
FX5_SelfAdjustingMomentum - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
FX5
Oscilador Momentum con límites de sobrecompra/sobreventa en forma de bandas de Bollinger.
Parámetros de entrada del indicador:
input uint Length=12; // Periodo Momentum input ENUM_APPLIED_PRICE MomentumPrice=PRICE_CLOSE; // Precio de la serie temporal Momentum input double BandsDeviation=2.0; // Desviación input bool MA_Method=true; // Usar suavización para Bollinger input int Shift=0; // Desplazamiento del indicador en horizontal en barras
Fig. 1. Indicador FX5_SelfAdjustingMomentum
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13666
FX5_SelfAdjustingCCI
Oscilador CCI con límites de sobrecompra/sobreventa en forma de bandas de Bollinger.FX5_SelfAdjustingRSI_HTF
Indicador FX5_SelfAdjustingRSI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
FX5_SelfAdjustingRVI
Oscilador RVI con límites de sobrecompra/sobreventa en forma de bandas de Bollinger.FX5_SelfAdjustingMomentum_HTF
Indicador FX5_SelfAdjustingMomentum con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.