FX5_SelfAdjustingMomentum - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
733
(14)
Autor real:

FX5

Oscilador Momentum con límites de sobrecompra/sobreventa en forma de bandas de Bollinger.

Parámetros de entrada del indicador:

input uint Length=12; // Periodo Momentum   
input ENUM_APPLIED_PRICE   MomentumPrice=PRICE_CLOSE; // Precio de la serie temporal Momentum
input double BandsDeviation=2.0; // Desviación
input bool MA_Method=true; // Usar suavización para Bollinger
input int Shift=0; // Desplazamiento del indicador en horizontal en barras

Fig. 1. Indicador FX5_SelfAdjustingMomentum

FX5_SelfAdjustingCCI FX5_SelfAdjustingCCI

Oscilador CCI con límites de sobrecompra/sobreventa en forma de bandas de Bollinger.

FX5_SelfAdjustingRSI_HTF FX5_SelfAdjustingRSI_HTF

Indicador FX5_SelfAdjustingRSI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

FX5_SelfAdjustingRVI FX5_SelfAdjustingRVI

Oscilador RVI con límites de sobrecompra/sobreventa en forma de bandas de Bollinger.

FX5_SelfAdjustingMomentum_HTF FX5_SelfAdjustingMomentum_HTF

Indicador FX5_SelfAdjustingMomentum con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.