Indikatoren

FX5_SelfAdjustingMomentum - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der echte Autor:

FX5

Der Oszillator Momentum mit Bereichen Übergekauft/Überverkauft als Bollinger-Bänder.

Eingabeparameter des Indikators:

input uint Length=12; // Die Periode Momentum   
input ENUM_APPLIED_PRICE   MomentumPrice=PRICE_CLOSE; // Der Preis der Timeserie  Momentum
input double BandsDeviation=2.0; // Deviation
input bool MA_Method=true; // Die Verwendung der Glättung für Bollinger
input int Shift=0; // Die horizontale Verschiebung des Indikators in Bars

in Abb.1. Der Indikator FX5_SelfAdjustingMomentum

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13666

