ポケットに対して
インディケータ

BSI Trend and Channel - MetaTrader 4のためのインディケータ

fxborg | Japanese English Русский Deutsch
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
このインディケータは、インディケータBSIを使用するとともに、トレンドラインやチャネルラインを表示します。

まず最初に、BSIによってトレンドの有無を判定します。トレンドの有無に応じてチャネル、またはトレンドラインを表示します。トレンドラインには、 単回帰直線、チャネルにはtango lineを使用しています。

tango lineは初期に作ったもので、いろいろ問題があるため、この機に書き直しました。

インディケータの表示:

  • オレンジの破線 — トレンドラインまたはチャネル。
  • 青い破線 — トレンドラインまたはチャネル。
  • 赤い点 — リバーサルバー (高）。
  • 青い点 — リバーサルバー (低)。
  • ピンクの線 — tango line (エントリーレベルを示します)。
  • マゼンタの線 — tango line のMAです。
  • 赤い破線 — BSI 値。

図1. 上昇トレンドライン

図2. 上昇トレンドライン

図3. チャネル

図4. 下降トレンドライン

設定:

入力引数

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13615

