BSI Trend and Channel - MetaTrader 4のためのインディケータ
このインディケータは、インディケータBSIを使用するとともに、トレンドラインやチャネルラインを表示します。
まず最初に、BSIによってトレンドの有無を判定します。トレンドの有無に応じてチャネル、またはトレンドラインを表示します。トレンドラインには、 単回帰直線、チャネルにはtango lineを使用しています。
tango lineは初期に作ったもので、いろいろ問題があるため、この機に書き直しました。
インディケータの表示:
- オレンジの破線 — トレンドラインまたはチャネル。
- 青い破線 — トレンドラインまたはチャネル。
- 赤い点 — リバーサルバー (高）。
- 青い点 — リバーサルバー (低)。
- ピンクの線 — tango line (エントリーレベルを示します)。
- マゼンタの線 — tango line のMAです。
- 赤い破線 — BSI 値。
図1. 上昇トレンドライン
図2. 上昇トレンドライン
図3. チャネル
図4. 下降トレンドライン
設定:
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13615
