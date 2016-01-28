このインディケータは、インディケータBSIを使用するとともに、トレンドラインやチャネルラインを表示します。

まず最初に、BSIによってトレンドの有無を判定します。トレンドの有無に応じてチャネル、またはトレンドラインを表示します。トレンドラインには、 単回帰直線、チャネルにはtango lineを使用しています。

tango lineは初期に作ったもので、いろいろ問題があるため、この機に書き直しました。

インディケータの表示:

オレンジの破線 — トレンドラインまたはチャネル。

青い破線 — トレンドラインまたはチャネル。

赤い点 — リバーサルバー (高）。

青い点 — リバーサルバー (低)。

ピンクの線 — tango line (エントリーレベルを示します)。

マゼンタの線 — tango line のMAです。

赤い破線 — BSI 値。

図1. 上昇トレンドライン





図2. 上昇トレンドライン







図3. チャネル





図4. 下降トレンドライン



設定: