Dieser Indikator zeigt Trendlinien oder Kanäle (er verwendet den BSI Indikator).

Zuerst wird der Trend mit BSI überprüft. Dann wird je nach Bedingung eine Trendlinie oder einen Kanal gezeichnet. Die Trendlinie verwendet regressionslinien, die Kanäle verwenden tango-Linien.

Ich habe den kompatiblen Tango Line Indikator hochgeladen. Ich habe ihn für diesen Indikator neu geschrieben

Darstellung:

Orange Strich-Linie — Trendlinie oder Kanal (hoch);

B lau Strich-Linie — Trendlinie oder Kanal (tief);

— Trendlinie oder Kanal (tief); Rote Markierung — Umkehr-Bar (hoch);

— Umkehr-Bar (hoch); Blau Markierung — Umkehr-Bar (tief);

— Umkehr-Bar (tief); Rosa Linie — Dieses ist die Tango-Linie (Sie zeigt den Einstiegslevel);

— Dieses ist die Tango-Linie (Sie zeigt den Einstiegslevel); M agentafarbene Linie — Gleitender Durchschnitt der Tango-Linie;

— Gleitender Durchschnitt der Tango-Linie; Rot Gepunktete Linie — BSI Wert.

Fig.1. Aufwärtstrend-Linie





Fig.2. Aufwärtstrend-Linie







Fig.3. Kanal





Fig.4. Abwärtstrend-Linie



Einstellungen: