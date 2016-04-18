und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
BSI Trend and Channel - Indikator für den MetaTrader 4
Dieser Indikator zeigt Trendlinien oder Kanäle (er verwendet den BSI Indikator).
Zuerst wird der Trend mit BSI überprüft. Dann wird je nach Bedingung eine Trendlinie oder einen Kanal gezeichnet. Die Trendlinie verwendet regressionslinien, die Kanäle verwenden tango-Linien.
Ich habe den kompatiblen Tango Line Indikator hochgeladen. Ich habe ihn für diesen Indikator neu geschrieben
Darstellung:
- Orange Strich-Linie — Trendlinie oder Kanal (hoch);
- Blau Strich-Linie — Trendlinie oder Kanal (tief);
- Rote Markierung — Umkehr-Bar (hoch);
- Blau Markierung — Umkehr-Bar (tief);
- Rosa Linie — Dieses ist die Tango-Linie (Sie zeigt den Einstiegslevel);
- Magentafarbene Linie — Gleitender Durchschnitt der Tango-Linie;
- Rot Gepunktete Linie — BSI Wert.
Fig.1. Aufwärtstrend-Linie
Fig.2. Aufwärtstrend-Linie
Fig.3. Kanal
Fig.4. Abwärtstrend-Linie
Einstellungen:
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13615
