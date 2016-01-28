コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

RSI EA - MetaTrader 4のためのエキスパート

相場の買われ過ぎ・売られ過ぎをベースにしたエキスパートアドバイザです。

RSIが売られ過ぎゾーンに入る場合、EAは買い（ロング）エントリーを行います。RSIが買われ過ぎゾーンに入る場合、EAは売り（ショート）エントリーを行います。

2015年9月28日更新:

  • トレーリングストップが追加されました。
  • TrailingStop>0である場合のみ、トレーリングストップが利用可能。
    input double   TrailingStop=0;
2015年9月9日更新:
input bool   OpenBUY=True;
input bool   OpenSELL=True;
input bool   CloseBySignal=True;
  • OpenBUY, OpenSELL — さらに、買い注文の設定か売り注文の設定又は二つとも設定できます。
  • CloseBySignal — ClosebySignalがfalseならば、SLまたはTPを設定する必要があります。

過去データに基づいたバックテスト

