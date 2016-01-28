無料でロボットをダウンロードする方法を見る
RSI EA - MetaTrader 4のためのエキスパート
相場の買われ過ぎ・売られ過ぎをベースにしたエキスパートアドバイザです。
RSIが売られ過ぎゾーンに入る場合、EAは買い（ロング）エントリーを行います。RSIが買われ過ぎゾーンに入る場合、EAは売り（ショート）エントリーを行います。
2015年9月28日更新:
- トレーリングストップが追加されました。
- TrailingStop>0である場合のみ、トレーリングストップが利用可能。
input double TrailingStop=0;
input bool OpenBUY=True; input bool OpenSELL=True; input bool CloseBySignal=True;
- OpenBUY, OpenSELL — さらに、買い注文の設定か売り注文の設定又は二つとも設定できます。
- CloseBySignal — ClosebySignalがfalseならば、SLまたはTPを設定する必要があります。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13625
