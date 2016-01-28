相場の買われ過ぎ・売られ過ぎをベースにしたエキスパートアドバイザです。

RSIが売られ過ぎゾーンに入る場合、EAは買い（ロング）エントリーを行います。RSIが買われ過ぎゾーンに入る場合、EAは売り（ショート）エントリーを行います。

2015年9月28日更新:

トレーリングストップが追加されました。

TrailingStop>0である場合のみ、トレーリングストップが利用可能。

input double TrailingStop=0;

input bool OpenBUY=True; input bool OpenSELL=True; input bool CloseBySignal=True;