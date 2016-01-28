コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

Auto MM - MetaTrader 4のためのスクリプト

このスクリプトは、ポジションを開くためのロットサイズを計算します。ストップロスなどリスクパラメータを設定する必要があります。

入力引数：

  • OPBUY=False — ポジションに投入するにはtrueに設定する
  • OPBUY=False — ポジションに投入するにはtrueに設定する
  • Risk=10 — 損切りまでの最大損失率
  • SL=20 — SL、ここで20 pips（200ポイントに等しい）
  • Jumlah_OP=2 — 最大ポジション数（注文数）
  • TakeProfit=20 — TP、ここで20 pips（200ポイントに等しい）
  • CloseALL=False — 注文を決済するためにtrueに設定する
  • MagicNumber=333 — マジックナンバー

