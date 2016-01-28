無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Auto MM - MetaTrader 4のためのスクリプト
このスクリプトは、ポジションを開くためのロットサイズを計算します。ストップロスなどリスクパラメータを設定する必要があります。
入力引数：
- OPBUY=False — ポジションに投入するにはtrueに設定する

- Risk=10 — 損切りまでの最大損失率
- SL=20 — SL、ここで20 pips（200ポイントに等しい）
- Jumlah_OP=2 — 最大ポジション数（注文数）
- TakeProfit=20 — TP、ここで20 pips（200ポイントに等しい）
- CloseALL=False — 注文を決済するためにtrueに設定する
- MagicNumber=333 — マジックナンバー
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13593
