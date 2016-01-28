無料でロボットをダウンロードする方法を見る
これは本物の個人秘書と同じように機能し、FX取引をもっと簡単にします。このエキスパートアドバイザは、必要な情報を出したり、貴方の注文を管理したりします。
何のために作成したの:
- チャート上に重要な情報を表示するために
- 手動で開かれた注文を簡単にIDによって区別するために様々な戦略に基づいた様々な注文が開かれた場合、全ての注文を一括管理するために
- 決済逆指値・決済指値・マージンレベルなどを計算するために
- 注文を早く開始する、または早く決済するために
ご利用可能な機能：
- お使いのEAの名前とIDを表示する機能どのEAの動作がチャート上に表示されるのか確認する機能
- 通貨ペアと時間軸を表示する機能
- レベレッジを表示する機能
- ロットサイズを表示する機能
- ティックサイズを表示する機能
- 新規注文のために必要なマージンを表示する機能
- 現在のスプレッドを表示する機能
- 全ての未執行注文ために利益対損失比率を表示する機能
- 未執行注文の数を表示する機能
- テイクプロフィットの総額を表示する機能 ー 未執行注文でTPレベルが設定された場合、TPの平均値が表示されます。TPレベルが設定されていなかった場合、0が出ます。TPレベルを設定したこともあるし、TPレベルを設定しなかったこともある場合、TPの平均値が表示されます。
- ストップロスの総額を表示する機能未執行注文でSLレベルが設定された場合、SLの平均値が表示されます。SLレベルが設定されていなかった場合、0が出ます。SLレベルを設定したこともあるし、SLレベルを設定しなかったこともある場合、SLの平均値が表示されます。
- ホットキー1発で買いポジションを開く機能
- ホットキー2発で売りポジションを開く機能
- ホットキー3によってポジションを決済する機能 注意：相場が急に反転する場合は注文を1回で一括決済できないので、決済する前に全てのポジションをチェックした場合のみ[3]キーを押します。
- ホットキー4によってロットサイズを大きくする機能
- ホットキー5によってロットサイズを小さくする機能
注意: 気をつけてお使いください！あなたは偶然に不利な注文を出すことについて全責任を負いますね。コマンドを入力する前に、適当なチャートが開かれたことを確認した方がいいです。
エキスパートアドバイザPersonal Assistantの表示:
入力引数：
- ID — EAのマジックナンバー;
- Display_legend — ホットキーの凡例の表示;
- LotSize — 最小ロットサイズ;
- slippage — スリッページ;
- text_size — チャート上に表示されるテキストのサイズ
- text_color — チャート上に表示されるテキストの色
- right_edge_shift — 左方向へシフト（ピクセル）;
- upper_edge_shift — 下方向へシフト（ピクセル）;
デモ口座でバックテストをおすすめします！何か問題があればコメントお願いします！
アップデート:
- SLレベルが設定された未執行注文の数・TPレベルが設定された未執行注文の数を表示するオプションが追加されました。
- SLとTPの計算が修正されました。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13601
