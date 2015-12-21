Индикатор показывает линии тренда или каналы с использованием индикатора BSI (индикатора силы отскока).

Сначала он проверяет тренды по BSI. Затем рисует трендовые линии или каналы в соответствии с текущими условиями. При отображении трендовой линии используется линия регрессии. При отображении каналов за основу берется линия танго.

Совместимый индикатор Tango Line уже выложен. Он переписан для данного индикатора.

Отображение:

оранжевая пунктирная линия - линия растущего тренда или растущий канал;

голубая пунктирная линия - линия падающего тренда, или нисходящий канал;

красная отметка — разворотный бар (вверх);

голубая отметка — разворотный бар (вниз);

розовая линия - линия танго (показывает уровень входа);

пурпурная линия - скользящее среднее к линии танго;

красная пунктирная линия — значение индикатора BSI (индикатора силы отскока).

Рис.1. Линия растущего тренда





Рис.2. Линия растущего тренда







Рис.3. Канал





Рис.4. Линия падающего тренда



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