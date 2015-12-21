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BSI Trend and Channel - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор показывает линии тренда или каналы с использованием индикатора BSI (индикатора силы отскока).
Сначала он проверяет тренды по BSI. Затем рисует трендовые линии или каналы в соответствии с текущими условиями. При отображении трендовой линии используется линия регрессии. При отображении каналов за основу берется линия танго.
Совместимый индикатор Tango Line уже выложен. Он переписан для данного индикатора.
Отображение:
- оранжевая пунктирная линия - линия растущего тренда или растущий канал;
- голубая пунктирная линия - линия падающего тренда, или нисходящий канал;
- красная отметка — разворотный бар (вверх);
- голубая отметка — разворотный бар (вниз);
- розовая линия - линия танго (показывает уровень входа);
- пурпурная линия - скользящее среднее к линии танго;
- красная пунктирная линия — значение индикатора BSI (индикатора силы отскока).
Рис.1. Линия растущего тренда
Рис.2. Линия растущего тренда
Рис.3. Канал
Рис.4. Линия падающего тренда
Настройки:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13615
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