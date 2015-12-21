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Индикаторы

BSI Trend and Channel - индикатор для MetaTrader 4

fxborg
fxborg

fxborg

16 кодов 15 комментариев
| Russian English Deutsch 日本語
Просмотров:
7812
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор показывает линии тренда или каналы с использованием индикатора BSI (индикатора силы отскока).

Сначала он проверяет тренды по BSI. Затем рисует трендовые линии или каналы в соответствии с текущими условиями. При отображении трендовой линии используется линия регрессии. При отображении каналов за основу берется линия танго.

Совместимый индикатор Tango Line уже выложен. Он переписан для данного индикатора.

Отображение:

  • оранжевая пунктирная линия - линия растущего тренда или растущий канал;
  • голубая пунктирная линия - линия падающего тренда, или нисходящий канал;
  • красная отметка — разворотный бар (вверх);
  • голубая отметка — разворотный бар (вниз);
  • розовая линия - линия танго (показывает уровень входа);
  • пурпурная линия - скользящее среднее к линии танго;
  • красная пунктирная линия — значение индикатора BSI (индикатора силы отскока).

Рис.1. Линия растущего тренда

Рис.1. Линия растущего тренда


Рис.2. Линия растущего тренда

Рис.2. Линия растущего тренда


Рис.3. Канал

Рис.3. Канал


Рис.4. Линия падающего тренда

Рис.4. Линия падающего тренда

Настройки:

Входные параметры

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13615

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