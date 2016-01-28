チェンジログ:

線を引きたい場所へカーソルを移動して、[A]キーを押します。線が自動的に作成されます。同じ処理を何度も繰り返すことができます。

パラメータ設定で線の色やスタイルを指定することが可能です。

クライアント端末から直接通知（初期設定）が可能であり、またはスマートフォンでプッシュ通知を受け取ることもできます。

もう一つ線を作成できます。1つ目の線は、キーサポート/レジスタンスレベルを表しています。2つ目の線は、アラートのための補助的なサポート/レジスタンスレベルとなります。必要ならば、より多くの線を追加できます。

パラメータ:

extern string LineHorizontal= "A" ; extern color LineResistcolor= clrDodgerBlue ; extern color LineSupportcolor= clrDarkOrange ; extern ENUM_LINE_STYLE LineStyle= STYLE_SOLID ; extern int Linewidth= 1 ; extern string LineHorizontalSecond= "Q" ; extern color LineResistcolorSecond= clrDodgerBlue ; extern color LineSupportcolorSecond= clrDarkOrange ; extern ENUM_LINE_STYLE LineStyleSecond= STYLE_DOT ; extern int LinewidthSecond= 1 ; extern bool TakecareManualTrendline= true ; //手動で追加したトレンドラインの管理 extern string DeleteLastLine= "X" ; extern bool AlarmCrossWhithAlert= true ; extern bool AlarmCrossWhithPushSmartphone= true ; extern bool MagnetLinePriceOnFullPip = true ; extern double DefaultLotSize= 0.1 ; extern int history= 200 ; extern int MaxDeviation= 10 ; extern color Textcolor= clrRed ; extern bool Commentornot= true ;

現在価格からサポートやレジスタンスまでの距離が紫色に表示されます。マークにカーソルを置いて、ロットサイズが表示されます。

線にあるマークをクリックすることで、この線がサポートラインまたはレジスタンスラインとなる場合の数が表示されます。ここで、黄色に塗って指示しました。

青色の丸でカーソルの位置に合わせる価格レベルが表示されます。線が1～2秒に作成されます。線の色やスタイルが自動的に変更されます。

上記の例からもわかるように、価格が0.71を割ったときに、サポートレインの色が変わりました。クライアント端末から直接通知を行うことが見られます。ただし、スマートフォンでプッシュ通知を受け取ることができます。

変更の提案があればコメントにてお願いします。