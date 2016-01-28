コードベースセクション
Support Resistance - Tools - MetaTrader 4のためのインディケータ

Matthieu Girard
発行者:
takycard
ビュー:
2322
評価:
(44)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
チェンジログ:

  • Ver. 1.07更新: トレンドラインの色とアラートの作成が設定可能になりました。初期設定：ON.
  • Ver. 1.06更新: さらに、ダブルクリックしながらドラッグで線にあるマークを移動できるようになりました。アラートが修正されました。
  • Ver. 1.05更新: 二つの線のスタイルを選択することが可能になりました。
  • Ver. 1.04更新: コードを改善しました。pwalkz
  • Ver. 1.03更新: 線のスタイルに関するバグが修正されました。
  • Ver. 1.02更新: アラートに関するバグが修正されました。

線を引きたい場所へカーソルを移動して、[A]キーを押します。線が自動的に作成されます。同じ処理を何度も繰り返すことができます。

パラメータ設定で線の色やスタイルを指定することが可能です。

クライアント端末から直接通知（初期設定）が可能であり、またはスマートフォンでプッシュ通知を受け取ることもできます。

もう一つ線を作成できます。1つ目の線は、キーサポート/レジスタンスレベルを表しています。2つ目の線は、アラートのための補助的なサポート/レジスタンスレベルとなります。必要ならば、より多くの線を追加できます。

  • このツールのおかげで、カーソルを移動してマウスをクリックするだけで、水平線を作成できます。
  • 何本も線を引くことができます。
  • 二つの線の色を選択することが可能：1つ目はサポートレベルを表し、2つ目はレジスタンスレベルを表します。
  • 1クリックで線を間単に削除することができます。
  • サポートライン・レジスタンスライン突破のアラートも設定可能。クライアント端末から直接通知が可能で、またはスマートフォンでプッシュ通知を受け取ることができます。
  • 一つのウィンドウの中に複数のチャートを表示・切り替えできます。このインディケータは、次に行くなら、サポートラインとレジスタンスラインを自動的に非表示にします。
  • 線の色が自動的に変更されます。市場価格を超える場合、レジスタンスラインの色になります。市場価格を割る場合、サポートラインの色になります。
  • ある位置にカーソルを移動してポップアップヒント画面の左上角に表示されます。このポップアップヒントから価格レベルがわかることができます。
  • 線の上にpipsで表されている線と価格の差が見られます。その数字にカーソルを置いて、現在価格が表示されます。
  • 線にあるマークをクリックすることで、この線がサポートラインまたはレジスタンスラインとなる場合の数が表示されます。サポートライン・レジスタンスライン突破の履歴を残す期間も設定できます。初期設定では200本表示です（1分足の200本、月足の200本など）。必要ならば、履歴の保存期間を変更できます。バックテスト期間として直近2000本を設定してもインディケータはうまく機能します。サポートやレジスタンスまでの距離が10pips以下になる場合、それも履歴に表示されます。

パラメータ:

extern string  LineHorizontal="A";              //水平線を作成するキー(1)
extern color   LineResistcolor=clrDodgerBlue;   //レジスタンスラインの色 (1)
extern color   LineSupportcolor=clrDarkOrange;  //サポートラインの色 (1)
extern ENUM_LINE_STYLE  LineStyle=STYLE_SOLID;  //線のスタイル (1)
extern int     Linewidth=1;                     //線の深さ (1)

extern string  LineHorizontalSecond="Q";              //水平線を作成するキー(2)
extern color   LineResistcolorSecond=clrDodgerBlue;   //レジスタンスラインの色 (2)
extern color   LineSupportcolorSecond=clrDarkOrange;  //サポートラインの色 (2)
extern ENUM_LINE_STYLE  LineStyleSecond=STYLE_DOT;    //線のスタイル (2)
extern int     LinewidthSecond=1;                     //線の深さ (2)
extern bool    TakecareManualTrendline=true;          //手動で追加したトレンドラインの管理 

extern string  DeleteLastLine="X";                  //最後のサポート/レジスタンスラインを削除するキー
extern bool    AlarmCrossWhithAlert=true;           //アラートの送信
extern bool    AlarmCrossWhithPushSmartphone=true;  //プッシュ通知

extern bool    MagnetLinePriceOnFullPip = true; //カーソルを1.15002に置いても1.1500レベルで線に引くなど
extern double  DefaultLotSize=0.1;              //ロットサイズ
extern int     history=200;                     //ローソク足の本数。1分足の200本や月足の200本などを指定できる
extern int     MaxDeviation=10;                 //サポートやレジスタンスまでの距離が10pips以下になる場合、それも履歴に表示される
extern color   Textcolor=clrRed;                //ポップアップヒントの色、履歴の色
extern bool    Commentornot=true;               //ポップアップヒントの色、またはサポートライン・レジスタンスライン突破の履歴の色を選択できる

 

現在価格からサポートやレジスタンスまでの距離が紫色に表示されます。マークにカーソルを置いて、ロットサイズが表示されます。

線にあるマークをクリックすることで、この線がサポートラインまたはレジスタンスラインとなる場合の数が表示されます。ここで、黄色に塗って指示しました。

青色の丸でカーソルの位置に合わせる価格レベルが表示されます。線が1～2秒に作成されます。線の色やスタイルが自動的に変更されます。

上記の例からもわかるように、価格が0.71を割ったときに、サポートレインの色が変わりました。クライアント端末から直接通知を行うことが見られます。ただし、スマートフォンでプッシュ通知を受け取ることができます。

変更の提案があればコメントにてお願いします。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13649

