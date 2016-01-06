無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ExpMartin - MetaTrader 4のためのエキスパート
マーチンゲールタイプのEAです。決済逆指値でポジションを決済する場合、次の注文はより大きいサイズで開かれ、逆方向の注文となります。
通貨ペアと時間軸は、どれでもいいです。
設定:
取引の時間は、バージョンexpmartin_v3に追加されました。
- HourStart = 2 — ターミナルの時間によるエキスパートアドバイザの動作の開始（0時から23時まで）
- HourEnd = 22 — ターミナルの時間によるエキスパートアドバイザの動作の終了。例：EAが午前2時0分に動作しはじめ、午後22時に動作し終わります。その後で、EAは新しい注文を出しません。
- Use_Time = true — 取引の時間を使用するかどうか
- Lots = 0.1 — スタートロット
- Factor = 2.0 — 決済逆指値でポジションを決済する場合、次の注文のロットの乗数
- Limit = 5 — ロット掛け算の数の制限
決済逆指値と決済指値はバーチャルです。
- StopLoss = 100 — 損切りレベル
- TakeProfit = 100 — 利益を確定すること
- StartType = 0 — 第一主要注文のタイプ、ここで0-BUY、1-SELL
- Magic = 1000 — マジックナンバー
