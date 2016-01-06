マーチンゲールタイプのEAです。決済逆指値でポジションを決済する場合、次の注文はより大きいサイズで開かれ、逆方向の注文となります。

通貨ペアと時間軸は、どれでもいいです。

設定:

取引の時間は、バージョンexpmartin_v3に追加されました。

HourStart = 2 — ターミナルの時間によるエキスパートアドバイザの動作の開始（0時から23時まで）

HourEnd = 22 — ターミナルの時間によるエキスパートアドバイザの動作の終了。例：EAが午前2時0分に動作しはじめ、午後22時に動作し終わります。その後で、EAは新しい注文を出しません。

Use_Time = true — 取引の時間を使用するかどうか





Lots = 0.1 — スタートロット

Factor = 2.0 — 決済逆指値でポジションを決済する場合、次の注文のロットの乗数

Limit = 5 — ロット掛け算の数の制限

決済逆指値と決済指値はバーチャルです。

StopLoss = 100 — 損切りレベル

TakeProfit = 100 — 利益を確定すること

StartType = 0 — 第一主要注文のタイプ、ここで0-BUY、1-SELL

Magic = 1000 — マジックナンバー



