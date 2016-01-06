3つの移動平均の指針（200日移動平均線、50日移動平均線、25日移動平均線など）を取引のために使用し、Parabolic SARインディケータにより取引を開始します。EAにはマーチンゲールがあります。決済逆指値によってロットサイズ計算が行われ、計算結果がパーセントで表示されます。

新バージョンでさらに1)日付を選択する、2) 反転シグナルで新規注文を開始する、または 3)反対売買シグナルで注文の決済を無効にする可能性があります。

市場投入

買い取引参考: チャートの現在値が現在ローソク足のSAR値を超え、クローズ値が前のローソク足のSAR値を割るタイミング（つまり、早い移動平均が1つ目の遅い移動平均より以上で、現在値が2つ目の早い移動平均より高い場合、買い注文を開始します）。

売り注文参考: チャートの現在値が現在ローソク足のSAR値を割り、クローズ値が前のローソク足のSAR値を超えるタイミング（つまり、早い移動平均が1つ目の遅い移動平均より以下で、現在値が2つ目の早い移動平均より低い場合、売り注文を開始します）。

反対売買シグナルの場合、注文が開かれます。

Auto_SLがtrueに等しい場合、決済逆指値が自動的に計算され、パラボリックSARに移動されます。ポイントで表示されるストップまでの距離に掛けるSL_koef係数を決済逆指値として利用できます。例: ストップまでの距離が20ポイントに等しく、SL_koef係数が2に等しい場合、40ポイントで逆指値の決済注文を出します。ストップまでの距離が20ポイントに等しく、SL_koef係数が2に等しい場合、10ポイントで逆指値の決済注文を出します。

Auto_SLがfalseに等しい場合、固定したストップロスが利用され、ポイントで表示されるストップロスに等しくなります。

Auto_TPがtrueに等しい場合、決済指値を決済逆指値によって計算し、決済逆指値をTP_koefに掛けるものです。例: TP_koef係数が2に等しい場合、決済指値は決済逆指値の2倍大きいです。

Auto_TPがfalseに等しい場合、固定したテイクプロフィットが利用され、ポイントで表示されるテイクプロフィットに等しくなります。

ロット設定・マーチンゲール設定

ロット数が損失金額とSL値によって計算されます。例: 例えば、金額が1000ドルで、SL値が100ポイントに等しいです。損失金額が金額の1パーセントに等しく、10ドルです。このように、ロット数は0.01に等しくなります。

Martinがtrueで、最後の注文を決済することで損失する場合、損失金額がKoef倍大きくなります。

Martinがfalseならば、EAは計算のために現在金額のパーセンテージを使用します。

損益分岐とトレイリングストップ

ポジションの利益がProfit_Levelポイントとなる場合、SL_Plus ポイントで逆指値の決済注文を出します。

ポジションの利益がProfit_Level2ポイントとなる場合、ストップロスを損益分岐点へ移動し、それまでの距離はTrailingStop2ポイントです。



