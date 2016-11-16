コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ColorXXDPO_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorXXDPO 指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はColorXXDPO.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。


図1　ColorXXDPO_HTF指標

図1　ColorXXDPO_HTF指標

