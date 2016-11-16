入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorXdinMA指標

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorX2MA_Osc指標

この指標は、価格ヒストグラムを使用して支持/抵抗線を示します。

Exp_ColorXXDPOエキスパートアドバイザーは ColorXXDPOオシレータの方向の変化に基づいています。