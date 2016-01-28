ニュースタイムトレードのために使用できるエキスパートアドバイザです。

このエキスパートアドバイザが完全に自動的ではないし、ニュースリリースの1分前にSLおよびTPを設定します。

注意: 時間設定は貴方のブローカーのサーバーの時刻を合わせなければなりません。

設定を実施して、結果を待ちましょう。



このエキスパートアドバイザは利益をもたらすかどうか保証できないが、有望なニュースにこれを設定したら、有利に機能するはずです。

Ver.2 更新: マジックナンバーが追加されました。

Ver.3 更新: 指値注文の有効期間の設定が可能になりました。







入力引数：

StartHour = 1 ; StartMinute = 1 ; DelaySeconds = 5 ; Lots = 0.1 ; StopLoss = 20 ; TakeProfit = 50 ; PriceGap = 10 ; TrailStop= false ; TrailingStop = 20 ; TrailingGap = 10 ; BuyTrade= true ; SellTrade= true ;





