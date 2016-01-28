コードベースセクション
News Hour Trade - MetaTrader 4のためのエキスパート

ニュースタイムトレードのために使用できるエキスパートアドバイザです。

このエキスパートアドバイザが完全に自動的ではないし、ニュースリリースの1分前にSLおよびTPを設定します。

注意: 時間設定は貴方のブローカーのサーバーの時刻を合わせなければなりません。

設定を実施して、結果を待ちましょう。

このエキスパートアドバイザは利益をもたらすかどうか保証できないが、有望なニュースにこれを設定したら、有利に機能するはずです。

Ver.2 更新: マジックナンバーが追加されました。

Ver.3 更新: 指値注文の有効期間の設定が可能になりました。


入力引数：

StartHour = 1;       // 時
StartMinute = 1;     // 分
DelaySeconds = 5;    // デフォルト値は5秒
Lots = 0.1;          // ロットサイズ
StopLoss = 20;       // StopLoss
TakeProfit = 50;     // Take Profit
PriceGap = 10;       // オフセット
TrailStop=false;     // トレーリングストップを有効/無効にする
TrailingStop = 20;   // トレーリングストップ（pips）
TrailingGap = 10;    // トレーリングギャップ（pips）
BuyTrade=true;       // 買い: trueで無効化、falseで有効化
SellTrade=true;      // 売り: trueで無効化、falseで有効化



MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13509

