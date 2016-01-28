無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
News Hour Trade - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 859
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ニュースタイムトレードのために使用できるエキスパートアドバイザです。
このエキスパートアドバイザが完全に自動的ではないし、ニュースリリースの1分前にSLおよびTPを設定します。
注意: 時間設定は貴方のブローカーのサーバーの時刻を合わせなければなりません。
設定を実施して、結果を待ちましょう。
このエキスパートアドバイザは利益をもたらすかどうか保証できないが、有望なニュースにこれを設定したら、有利に機能するはずです。
Ver.2 更新: マジックナンバーが追加されました。
Ver.3 更新: 指値注文の有効期間の設定が可能になりました。
入力引数：
StartHour = 1; // 時 StartMinute = 1; // 分 DelaySeconds = 5; // デフォルト値は5秒 Lots = 0.1; // ロットサイズ StopLoss = 20; // StopLoss TakeProfit = 50; // Take Profit PriceGap = 10; // オフセット TrailStop=false; // トレーリングストップを有効/無効にする TrailingStop = 20; // トレーリングストップ（pips） TrailingGap = 10; // トレーリングギャップ（pips） BuyTrade=true; // 買い: trueで無効化、falseで有効化 SellTrade=true; // 売り: trueで無効化、falseで有効化
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13509
