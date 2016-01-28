コードベースセクション
Regression Сhannel - MetaTrader 4のためのインディケータ

mladen | Japanese English Русский Deutsch
発行者:
Vladimir Lyopa
ビュー:
975
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
チャネルインディケータで、線形回帰チャネルを作成します。まず最初に、インディケータは2つの点を通ってトレンドラインを引きます。次に、トレンドラインに基づいて、回帰直線から同じ距離にある2つの平行線からチャネルを作成します。回帰直線からの距離はクローズ価格と平均線との偏差によります。価格がチャネル境界を達する、または越える場合、トレンドが反転します。

長期的な時間軸で最高です。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13262

