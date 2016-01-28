無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Regression Сhannel - MetaTrader 4のためのインディケータ
- 発行者:
- Vladimir Lyopa
- ビュー:
- 975
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
チャネルインディケータで、線形回帰チャネルを作成します。まず最初に、インディケータは2つの点を通ってトレンドラインを引きます。次に、トレンドラインに基づいて、回帰直線から同じ距離にある2つの平行線からチャネルを作成します。回帰直線からの距離はクローズ価格と平均線との偏差によります。価格がチャネル境界を達する、または越える場合、トレンドが反転します。
長期的な時間軸で最高です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13262
Super Trend
インディケータSuper Trendは、トレンドの傾向、またはエリオット波動を表示します。Equity Chart
このインディケータは、資金グラフまたは残高のグラフを表示します。
TEMA_Custom
パラメータを設定できる3重指数移動平均です。News Hour Trade
ニュースタイムトレードのために使用できるエキスパートアドバイザです。