CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

News Hour Trade - Experte für den MetaTrader 4

Sherif Hasan | German English Русский 日本語
Ansichten:
922
Rating:
(34)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Expert Advisor entwickelt für News-Time-Trading.

Der EA ist nicht vollautomatisch, Sie müssen die Zeit einstellen (1 Minute vor News Release). Außerdem Lot, Stoploss und Takeprofit.

Nicht vergessen die Zeiteinstellungen müssen denen Ihrer Broker Serverzeit entsprechen.

Setzen und vergessen. Holen Sie sich die Ergebnisse.

Ich kann nicht garantieren, das EA macht zuverlässige Gewinn, aber wenn du die Einstellungen, wenn Sie gehört haben die bessere Nachricht ist, es funktioniert gut.

Aktualisierte version 2: Zusätzlichen Magicnumber.

Aktualisierte version 3:Ablaufzeit (Expiration) für schwebende Aufträge (denken Sie daran die Ablaufzeit wird in Minuten angegeben).


Eingabeparameter:

StartHour = 1;       // Stunde des Starts
StartMinute = 1;     // Start Minute News veröffentlicht (-1 minute)
DelaySeconds = 5;    // Default 5 Sekunden
Lots = 0.1;          // Lotgröße
StopLoss = 20;       // Stoploss
TakeProfit = 50;     // Takeprofit
PriceGap = 10;       // Preis Offset
TrailStop=false;     // Aktivieren/Deaktivieren Trailing
TrailingStop = 20;   // Trailingstop in Pips
TrailingGap = 10;    // TrailingGap in Pips
BuyTrade=true;       // True=Aktiviere BUY; False=Deaktiviere BUY
SellTrade=true;      // True=Aktiviere SELL; False=Deaktiviere SELL



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13509

DayWPR DayWPR

Ein "Williams Percent Range" Indikator, bei dem die Indikator-Periode automatisch, über die Anzahl der Balken des aktuellen Tages, berechnet wird.

DayStochastic DayStochastic

Ein "Stochastic" Indikator, bei dem die Indikator-Periode automatisch, über die Anzahl der Balken des aktuellen Tages, berechnet wird.

Zeitrahmen Konvertierer-ALLE Zeitrahmen Konvertierer-ALLE

Skript zur Konvertierung der Daten des M1-Charts in allen anderen Standard-Zeitrahmen und die Wiederherstellung des M1-Chart.

MA-4H MA-4H

Der MA-4H-Indikator zeigt den gleitenden Durchschnitt des ausgewählten Zeitrahmens auf dem Chart des aktuellen Zeitraums. Das Kreuzen vom zwei gleitenden Durchschnitten ist als Option implementiert. Die externen Parameter erlauben den zweiten gleitenden Durchschnitt zu aktivieren, um deren Kreuzen sehen zu können.