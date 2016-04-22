und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
News Hour Trade - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 922
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Expert Advisor entwickelt für News-Time-Trading.
Der EA ist nicht vollautomatisch, Sie müssen die Zeit einstellen (1 Minute vor News Release). Außerdem Lot, Stoploss und Takeprofit.
Nicht vergessen die Zeiteinstellungen müssen denen Ihrer Broker Serverzeit entsprechen.
Setzen und vergessen. Holen Sie sich die Ergebnisse.
Ich kann nicht garantieren, das EA macht zuverlässige Gewinn, aber wenn du die Einstellungen, wenn Sie gehört haben die bessere Nachricht ist, es funktioniert gut.
Aktualisierte version 2: Zusätzlichen Magicnumber.
Aktualisierte version 3:Ablaufzeit (Expiration) für schwebende Aufträge (denken Sie daran die Ablaufzeit wird in Minuten angegeben).
Eingabeparameter:
StartHour = 1; // Stunde des Starts StartMinute = 1; // Start Minute News veröffentlicht (-1 minute) DelaySeconds = 5; // Default 5 Sekunden Lots = 0.1; // Lotgröße StopLoss = 20; // Stoploss TakeProfit = 50; // Takeprofit PriceGap = 10; // Preis Offset TrailStop=false; // Aktivieren/Deaktivieren Trailing TrailingStop = 20; // Trailingstop in Pips TrailingGap = 10; // TrailingGap in Pips BuyTrade=true; // True=Aktiviere BUY; False=Deaktiviere BUY SellTrade=true; // True=Aktiviere SELL; False=Deaktiviere SELL
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13509
Ein "Williams Percent Range" Indikator, bei dem die Indikator-Periode automatisch, über die Anzahl der Balken des aktuellen Tages, berechnet wird.DayStochastic
Ein "Stochastic" Indikator, bei dem die Indikator-Periode automatisch, über die Anzahl der Balken des aktuellen Tages, berechnet wird.
Skript zur Konvertierung der Daten des M1-Charts in allen anderen Standard-Zeitrahmen und die Wiederherstellung des M1-Chart.MA-4H
Der MA-4H-Indikator zeigt den gleitenden Durchschnitt des ausgewählten Zeitrahmens auf dem Chart des aktuellen Zeitraums. Das Kreuzen vom zwei gleitenden Durchschnitten ist als Option implementiert. Die externen Parameter erlauben den zweiten gleitenden Durchschnitt zu aktivieren, um deren Kreuzen sehen zu können.