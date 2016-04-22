Expert Advisor entwickelt für News-Time-Trading.

Der EA ist nicht vollautomatisch, Sie müssen die Zeit einstellen (1 Minute vor News Release). Außerdem Lot, Stoploss und Takeprofit.

Nicht vergessen die Zeiteinstellungen müssen denen Ihrer Broker Serverzeit entsprechen.

Setzen und vergessen. Holen Sie sich die Ergebnisse.

Ich kann nicht garantieren, das EA macht zuverlässige Gewinn, aber wenn du die Einstellungen, wenn Sie gehört haben die bessere Nachricht ist, es funktioniert gut.

Aktualisierte version 2: Zusätzlichen Magicnumber.

Aktualisierte version 3: Ablaufzeit (Expiration) für schwebende Aufträge (denken Sie daran die Ablaufzeit wird in Minuten angegeben).







Eingabeparameter:

StartHour = 1 ; StartMinute = 1 ; DelaySeconds = 5 ; Lots = 0.1 ; StopLoss = 20 ; TakeProfit = 50 ; PriceGap = 10 ; TrailStop= false ; TrailingStop = 20 ; TrailingGap = 10 ; BuyTrade= true ; SellTrade= true ;





