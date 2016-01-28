テクニカルインディケータTriple Exponential Moving Average (TEMA)は、パトリック・マロイによって開発されました。彼はこれを雑誌Technical Analysis of Stocks & Commoditiesに掲載しました。

このインディケータは、普通の移動平均線の代わりに使うことができます。3重指数移動平均（TEMA）は2重指数移動平均と3重指数移動平均が結合した指数移動平均であり、これらの3つの個々の移動平均よりも小さい遅延を与えるものです。

下記のパラメータが設定可能です。: