TEMA_Custom - MetaTrader 4のためのインディケータ

テクニカルインディケータTriple Exponential Moving Average (TEMA)は、パトリック・マロイによって開発されました。彼はこれを雑誌Technical Analysis of Stocks & Commoditiesに掲載しました。

このインディケータは、普通の移動平均線の代わりに使うことができます。3重指数移動平均（TEMA）は2重指数移動平均と3重指数移動平均が結合した指数移動平均であり、これらの3つの個々の移動平均よりも小さい遅延を与えるものです。

下記のパラメータが設定可能です。:

  • MAPeriod — 移動平均線の期間
  • MAMethod — 指数平滑法
  • MAPrice — どんな価格によって移動平均線が計算される（高値・安値・中央値など）

中央値によって作成された8期間の3重指数移動平均

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13263

