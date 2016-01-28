無料でロボットをダウンロードする方法を見る
TEMA_Custom - MetaTrader 4のためのインディケータ
テクニカルインディケータTriple Exponential Moving Average (TEMA)は、パトリック・マロイによって開発されました。彼はこれを雑誌Technical Analysis of Stocks & Commoditiesに掲載しました。
このインディケータは、普通の移動平均線の代わりに使うことができます。3重指数移動平均（TEMA）は2重指数移動平均と3重指数移動平均が結合した指数移動平均であり、これらの3つの個々の移動平均よりも小さい遅延を与えるものです。
下記のパラメータが設定可能です。:
- MAPeriod — 移動平均線の期間
- MAMethod — 指数平滑法
- MAPrice — どんな価格によって移動平均線が計算される（高値・安値・中央値など）
Regression Сhannel
チャネルインディケータで、線形回帰チャネルを作成します。Super Trend
インディケータSuper Trendは、トレンドの傾向、またはエリオット波動を表示します。
News Hour Trade
ニュースタイムトレードのために使用できるエキスパートアドバイザです。DXWeekSnR
始値・高値・安値・終値のローソク足の4本値をベースにしたサポート＆レジスタンスのインディケータです。